Разработчика приложения для правозащитников отправили на психиатрическую экспертизу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Отдел дознания УМВД Екатеринбурга назначил психиатрическую экспертизу на вменяемость и наркозависимость основателю компании по кибербезопасности Vee Security Александру Литрееву, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков. Эксперта арестовали по обвинению в покупке экстази.

Дата экспертизы еще не назначена, Литреев пройдет ее амбулаторно.

Бушмаков уже обжаловал это решение.

Литреева задержали 23 февраля в Екатеринбурге. При нем нашли меньше грамма экстази. На него завели уголовное дело по ч.1 ст.228 УК и предъявили обвинение в незаконном хранении наркотиков.

24 февраля Литреев был арестован до 22 апреля. Затем суд сократил срок его ареста до 23 марта.

Адвокат ранее говорил, что его подзащитный признал вину и раскаялся.

Литреева называют разработчиком приложения "Красная кнопка", предназначенного для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.