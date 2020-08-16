Скончался один из пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Один из четверых горняков, пострадавших в результате обрушения породы на шахте "Ерунаковская-8" "Распадской угольной компании" (РУК, входит в Evraz), скончался, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник в воскресенье.

"Он погиб", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф агентству сообщили, что госпитализированы трое пострадавших.

"Один тяжелый, один средний, третий крайне тяжелый", - сказали в пресс-службе.

Добыча на участке шахты "Ерунаковская-8" приостановлена.

Как сообщалось, днем в субботу на шахте произошло обрушение горной породы в вентиляционном штреке лавы 47-7, причиной которого, по мнению "Распадской угольной компании", стало "сейсмическое событие". Пострадали четыре горняка.

Прокуратура Кузбасса по факту травмирования людей в шахте организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Следственными органами СКР по региону возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

"Ерунаковская-8" - одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта "Распадской угольной компании", она была введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Шахта добывает уголь коксующихся марок Ж и ГЖ. В 2018 году "Ерунаковская-8" добыла 2,2 млн тонн угля, в 2019 году планировала добыть 2,5 млн тонн.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".