Пресс-секретарь Фургала сообщила о заблокированных счетах его семьи

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Семья экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в тяжких преступлениях и находится в под арестом в столичном СИЗО "Лефортово", не располагает средствами, чтобы нанять адвокатов для защиты, сообщила пресс-секретарь бывшего главы региона Надежда Томченко.

"Семья не бедная. Супруга имеет долю в бизнесе, как вам известно (25% доли завода "Амурсталь" - ИФ). Сергей Фургал был целым губернатором. Сообщаю, как бы это сложно не было, но тем не менее. Когда вы вдруг внезапно становитесь подозреваемым в очень тяжком преступлении, вместе с вами, такая практика, арестовывают абсолютно все: все счета, наличные средства, забирают документы на все имущество, которым вы владеете", - сказала Томченко в видеообращении, размещенном на ее странице в инстаграме в четверг.

"Собственно, что и было сделано. В кошельке у супруги осталось ровно 300 рублей, на которые ей необходимо каким-то образом помогать мужу, спасать его и организовывать защиту", - отметила пресс-секретарь.

Она также подтвердила, что сбор средств, объявленный через соцсети, ведут, действительно, родственники Фургала. "Я подтверждаю, что действительно, это сестра Сергея Фургала и что, действительно, открыт счет. Все реквизиты, которые там указаны, они верные", - добавила Томченко.

Пресс-секретарь подчеркнула, что сейчас это единственный способ оплатить адвокатов, которых собирается привлечь семья экс-губернатора. "Мы понимаем, что процесс будет сложный. Это будет битва титанов и необходимо нанять самых лучших адвокатов. Их поиски, насколько мне известно, семья уже завершила, и соглашения подписаны. Как только можно будет сообщить, кто эти адвокаты, я вам конечно же сообщу, на данный момент информация очень конфиденциальная", - отметила Томченко.

Что касается собранных средств, по ее словам, излишки будут направлены на благотворительность. "Нет конечной суммы сбора, и неизвестно сколько потребуется средств. Все средства, которые, надеюсь, после победы останутся на счете, будут потрачены на благотворительность. Вот на что только вы решите. Это видео можете считать официальным обращением и криком о помощи", - добавила пресс-секретарь.

В комментариях публикации к вопросу относительно своей дальнейшей работы в "белом доме" (здание правительства Хабаровского края) она ответила, что его "почти уже покинула, точнее с понедельника".

Дело Фургала

Как сообщалось, отделение партии ЛДПР в Хабаровском крае разместило на своей странице в соцсети обращение сестры экс-губернатора Фургала к жителям края с просьбой помочь в сборе денег на адвокатов. Она отмечала, что "есть надежда выиграть это дело".

Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд столицы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств). Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.