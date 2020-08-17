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Экс-губернатор Фургал заработал более 8,6 млн рублей в 2019 году

Экс-губернатор Фургал заработал более 8,6 млн рублей в 2019 году
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после избрания меры пресечения в Басманном суде
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заработал в 2019 году более 8,6 млн рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

В таблице, в разделе декларированного годового дохода указана сумма 8 692 633,94 руб. В индивидуальной собственности указано наличие трех земельных участков общей площадью 5,5 тыс. кв. м., два жилых дома площадью 328 и 627 кв. м., двух квартир площадью 29,9, и 76,9 кв. метров и хозяйственного строения.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Также в декларации Фургала отмечены два автомобиля - "Лексус" и "Тойота Ленд Крузер" и две моторных лодки.

Доходы супруги бывшего губернатора за 2019 год, согласно документу, составили 877 954, 22 рубля. У нее в собственности указаны две квартиры 52 и 47,7 кв. метров и жилой дом площадью в 66,2 кв. м.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

В августе суд в Москве наложил арест на два автомобиля экс-чиновника - "Тойота Лэнд Крузер" и "Лексус" - а также на 3 млн рублей.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

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