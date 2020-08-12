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Близкие и друзья Ивана Сафронова организовали аукцион в его поддержку

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Близкие и защита журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, 18 августа проведут аукцион в его поддержку, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", адвокаты которого защищают Сафронова.

"Аукцион - один из этапов кампании по сбору средств в поддержку Ивана, инициированной его близкими и друзьями, как и краудфандинг на Planeta.ru. Собранные средства будут направлены на долгосрочную информационную кампанию по делу Ивана с целью обеспечить максимальную прозрачность и объективное разбирательство", - сказали в "Команде 29".

На аукционе, который пройдет в московском Сахаровском центре 18 августа в 19:00, будут представлены книги, подписанные писателями и журналистами. Кроме того, организаторы предлагают подписать открытки для Сафронова, которые потом отправят ему в СИЗО.

Дело журналиста Ивана Сафронова

Ранее близкие и защита объявили краудфандинг в поддержку Сафронова. Как рассказали "Интерфаксу" в "Команде 29", цель проекта - сбор средств "на производство информационных материалов, ведение коммуникационной кампании и прочих издержек, с которыми связано ведение дела в публичном поле". В настоящее время сбор поддержали более 150 человек. "Лоты" для проекта предоставили деятели культуры и журналисты Андрей Макаревич, Людмила Улицкая, Ольга Алленова, Глеб Черкасов, Иван Алексеев (Noize MC).

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Иван Сафронов

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