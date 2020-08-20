Правительство выделило 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделило 2,99 млрд рублей на бесплатное переобучение 110 тысяч граждан, которые из-за коронавируса потеряли работы или которым еще предстоит увольнение. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа будет действовать до конца декабря. Подать заявку на переподготовку можно на портале "Работа в России", сообщили в пресс-службе правительства. Список образовательных программ выложен в интернете, там можно выбрать профессию, нужную в конкретном регионе, все программы прошли экспертизу.

Программа включает стажировки для выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за коронавируса.

"Обучение будет проходить в очной форме на специально отобранных площадках. Возможен и дистанционный формат, если это предусмотрено конкретной программой. Длительность обучения в среднем составляет около трех недель. После сдачи итогового экзамена выпускники получат документ о квалификации и паспорт профессиональных компетенций", - отмечается в сообщении.