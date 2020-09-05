В России на лекарства для льготников выделят еще более 988 млн рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России направляет на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий еще около миллиарда рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба правительства.

"Эта сумма - нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, питание и медизделия.

"Теперь это 886,4 рубля на одного человека в месяц, - отмечается в сообщении. - Это решение увеличило бюджетные расходы на социальную помощь в 2020 году более чем на 988 млн".