В ПФР предупредили о мошенниках, прикрывающихся коронавирусом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники Пенсионного фонда России никогда не запрашивают по телефону персональные данные граждан - так поступают только мошенники, предупредила заместитель управляющего отделением ПФР по Петербургу и Ленинградской области Мария Ларионова.

Как заявила Ларионова во время пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в среду, вся персональная информация о гражданах (паспортные данные, номера счетов) у ПФР уже есть. "Если мы обращаемся к пенсионерам, либо к записавшимся на прием, то называем конкретное время, на которое человек записан, и номер записи", - пояснила она.

Представители регионального ПФР также рассказали, что из-за ситуации с коронавирсом будут без заявлений продлевать выплаты, право на которые по закону необходимо периодически подтверждать документально. Это касается прежде всего пенсий (по потере кормильца, по доверенности и т.п.) и ежемесячных выплат из материнского капитала.

Такой режим будет действовать до 1 июля, средства пенсионеру продолжат поступать даже по истечении выплатного периода. В июле право на получение выплат нужно будет продлить путем личной явки в клиентскую службу ПФР.

В период ограничений пенсии и пособия будут приносить почтальоны по адресу проживания, в установленный день выплаты. В случае отсутствия дома нужно позвонить по телефону горячей линии Почты России.

В то же время выплаты по линии ПФР, осуществляемые через банки, поступят гражданам 10 апреля - независимо от района и фактической даты получения пенсии.

Не нужно обращаться в Пенсионный фонд и малоимущим семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала. Такой порядок будет действовать до 1 октября 2020 года.

В ПФР напомнили, что для сдерживания распространения COVID-19 с 30 марта до особого распоряжения в Петербурге и Ленинградской области прием граждан осуществляется только по предварительной записи. Записаться на прием можно через электронные услуги и сервисы Фонда. Консультацию по выплатам можно получить по телефону горячей линии.