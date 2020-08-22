Власти пообещали обеспечить жильем пострадавших при взрыве в Ярославле

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Власти Ярославской области окажут помощь с жильем пострадавшим при взрыве газа в многоквартирном доме в региональном центре.

"Всю необходимую помощь мы конечно же окажем. Без жилья, без крова никто не останется", - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в ходе общения с пострадавшими в больнице. Видеозапись с визитом главы региона в медучреждение распространила пресс-служба правительства области.

Он отметил, что сейчас специалисты проводят анализ состояния дома.

"Сейчас работают оперативные службы, проведем соответствующий анализ в течение суток. Вся аппаратура находится на месте, чтобы оценить состояние (разрушенной - ИФ) секции и в целом дома. В течение трех суток будет принято решение (о судьбе дома - ИФ)", - отметил Миронов.

В правительстве региона сообщили, что семьям погибших будет выделено по 1 млн рублей.

В пресс-службе облправительства журналистам уточнили, что в одной семье - двое погибших, она получит 2 млн рублей.

Накануне вечером в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома на улице Батова. Погибли три человека - две женщины и восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.