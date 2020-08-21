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Четыре этажа частично обрушились при взрыве газа в доме в Ярославле

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Четыре этажа частично обрушились при взрыве газа в пятницу в многоэтажном доме Ярославля, эвакуировано 160 жильцов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Взрыв произошел в Дзержинском районе Ярославля около 19:30 по адресу улица Батова, дом 5,корпус 2.

"Произошло частичное разрушение третьего, четвёртого, пятого и шестого этажей дома. Погибла женщина, ещё четыре человека отправлены в лечебные учреждения", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, из разрушенного дома эвакуированы 160 человек, их предполагается разместить в здании администрации Дзержинского района.

В 19:42 газовики отключили от газоснабжения 3 подъездов", - отметили в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз".

На месте аварии работают более 50 специалистов и около 10 единиц техники.

Между тем последний раз плановое обследование газового оборудования в пострадавшем от взрыва доме проводилось в январе 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в компании "Газпром газораспределение Ярославль".

"Повторно специалисты приходили в апреле и июле, но в некоторые квартиры они не смогли попасть", - сказал собеседник агентства.

В "Газпром межрегионгазе" уточнили, что в квартире, в которой, по предварительной информации, произошёл взрыв, 24 января было выполнено техническое обслуживание.

На месте инцидента создан оперативный штаб по выяснению причин произошедшего.

Ярославль

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