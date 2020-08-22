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Семьям погибших при взрыве в доме в Ярославле выплатят по 1 млн рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Родственники погибших при взрыве в доме в Ярославле получат компенсации в размере 1 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в субботу в правительстве региона.

"Да, выделят по 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о размере выплат.

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Накануне вечером в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома на улице Батова. 160 жильцов были эвакуированы в местную администрацию, их собирались разместить в гостинице "Которосль".

Погибли три человека - две женщины и восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали.

Следственные органы возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека).

Ярославль

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