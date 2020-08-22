Три человека госпитализированы после взрыва в доме в Ярославле

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Три женщины госпитализированы после взрыва в многоэтажном доме в Ярославле, еще один пострадавший получает помощь на дому, сообщили журналистам в правительстве региона.

"Две женщины в больницу имени Соловьева. У обеих травмы средней степени тяжести, (диагностированы) черепно-мозговые травмы. Одна женщина госпитализирована в больницу номер 9. У нее тоже средняя степень тяжести, гипертоническая болезнь", - сказал представитель правительства в субботу утром.

Он добавил, что еще один пострадавший находится дома под амбулаторным наблюдением.

21 августа вечером в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома в Ярославле на улице Батова. Сообщалось, что погибли три человека - две женщины и восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали.

160 жильцов были эвакуированы в местную администрацию, их собирались разместить в гостинице "Которосль".

Следственные органы возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека).