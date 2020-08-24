Ученые взяли пробы в озерах Таймыра после аварии на ТЭЦ-3

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Геохронологи закончили первую фазу отбора проб донных отложений в озерах Таймыра для исследования последствий майского разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3, сообщила пресс-служба экспедиции.

Пробы отбирались с мобильной буровой платформы на озере Мелкое. На разных участках было отобрано четыре керна глубиной до 1 метра и один - глубиной 3,2 метра.

Задача ученых - изучить природный геохимический фон территории и его изменения в процессе хозяйственной деятельности. Пробы, полученные из озера Мелкое, будут использоваться в качестве референсных (или фоновых) - не затронутых возможными загрязнениями.

Отбор почвенных колонок и донных отложений из озер позволит не только оценить текущий уровень загрязнения, но и понять, как он менялся на протяжении нескольких десятков лет. Это даст возможность определить природный геохимический фон территории, исследовав слои, которые накопились до начала активного промышленного освоения региона, объяснили в пресс-службе.

В ходе второй фазы будет проведено бурение на озере Пясино, где планируется взять еще больше проб на разных участках и глубинах.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21,163 тонны дизельного топлива. Оно попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная. Амбарная впадает в озеро Пясино.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 000 тонн нефти в 1994 году в Коми. Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей.

29 июля участники комплексной экспедиции Сибирского отделения РАН на Таймыре (Большой Норильской экспедиции) прибыли в Норильск. Ученые берут пробы воды, почвы и донных осадков для исследования на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов.