Ученые взяли пробы на месте разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Участники первой комплексной экспедиции Сибирского отделения РАН (Большой Норильской экспедиции) взяли пробы воды на месте впадения ручья Безымянный в реку Далдыкан в Норильске, где в мае произошел разлив дизтоплива с ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба экспедиции.

"Ученые взяли пробы воды выше по течению реки, где не было загрязнения, а затем ниже по течению - в том месте, где нефтепродукты попали в реку, чтобы детально изучить, какие изменения происходят в составе воды", - говорится в сообщении.

Для химического и микробиологического анализа пробы отбирают стерильными шприцами в специальные ампулы и емкости, в каждой такой емкости необходимо создать благоприятную для микроорганизмов среду, чтобы они не погибли и даже размножились к моменту исследования.

Почвоведы собрали новые образцы грунта и донных осадков, ботаники описывают растения на местности. Специалисты выявили два наиболее распространенных вида: иву и хвощ (трава). Листья ивы и надземную часть травянистых растений собирают для химического анализа. На его основе можно будет сделать вывод о состоянии флоры. Сейчас ученые уже обследовали восемь контрольных точек.

Группа геофизиков создает трехмерную карту грунта в самом начале ручья Безымянный в непосредственной близости от резервуаров на ТЭЦ-3, где произошел разлив.

Также геофизики оправились к самим резервуарам, чтобы оценить их целостность при помощи резонансной технологии выделения стоячих волн.

Ученые прибыли в Норильск 29 июля. До конца августа они соберут образцы почв, растений и донных осадков в окрестностях Норильска, а также возьмут пробы воды из бассейнов таймырских рек и озера Пясино.