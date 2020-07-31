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Ученые взяли пробы на месте разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Участники первой комплексной экспедиции Сибирского отделения РАН (Большой Норильской экспедиции) взяли пробы воды на месте впадения ручья Безымянный в реку Далдыкан в Норильске, где в мае произошел разлив дизтоплива с ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба экспедиции.

"Ученые взяли пробы воды выше по течению реки, где не было загрязнения, а затем ниже по течению - в том месте, где нефтепродукты попали в реку, чтобы детально изучить, какие изменения происходят в составе воды", - говорится в сообщении.

Авария на ТЭЦ в Норильске

Для химического и микробиологического анализа пробы отбирают стерильными шприцами в специальные ампулы и емкости, в каждой такой емкости необходимо создать благоприятную для микроорганизмов среду, чтобы они не погибли и даже размножились к моменту исследования.

Почвоведы собрали новые образцы грунта и донных осадков, ботаники описывают растения на местности. Специалисты выявили два наиболее распространенных вида: иву и хвощ (трава). Листья ивы и надземную часть травянистых растений собирают для химического анализа. На его основе можно будет сделать вывод о состоянии флоры. Сейчас ученые уже обследовали восемь контрольных точек.

Группа геофизиков создает трехмерную карту грунта в самом начале ручья Безымянный в непосредственной близости от резервуаров на ТЭЦ-3, где произошел разлив.

Также геофизики оправились к самим резервуарам, чтобы оценить их целостность при помощи резонансной технологии выделения стоячих волн.

Ученые прибыли в Норильск 29 июля. До конца августа они соберут образцы почв, растений и донных осадков в окрестностях Норильска, а также возьмут пробы воды из бассейнов таймырских рек и озера Пясино.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21,1 тыс. тонны нефтепродуктов, они попали на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

По факту аварии возбудили четыре уголовных дела, были арестованы директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, заместитель главного инженера норильской ТЭЦ-3 Юрий Кузнецов. В конце июля Старостина и Кузнецова отпустили под домашний арест.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 г., когда ликвидация заняла шесть лет. Росприроднадзор оценил ущерб от происшествия на ТЭЦ-3 в рекордные 147,8 млрд рублей.

Разлив топлива в Норильске

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Норильск

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