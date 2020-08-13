Большая норильская экспедиция завершила сбор проб из озера Пясино

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Гидробиологи комплексной экспедиции Сибирского отделения РАН на Таймыре завершили сбор проб из озера Пясино, куда могло попасть разлившееся дизельное топливо, сообщает в четверг пресс-служба экспедиции.

"На озере Пясино команда гидробиологов провела отбор проб в заключительных пяти точках. Для этого ученым СО РАН пришлось пройти 220 км на катере КС-110. Дважды гидробиологам удалось высадиться на берег, а остальные образцы брали прямо с катера - на мелководье 0,5-0,7 метров, а также на глубине 7-8 метров", - говорится в сообщении.

Всего за время экспедиции отрядом было обследовано 13 точек на четырех реках и озере. В каждой локации ученые отбирали образцы воды, придонных осадков и верхнего слоя донных отложений.

В ближайшее время пробы будут подготовлены и отправлены в институты для проведения дальнейших исследований.

Другие отряды продолжают работу в районе ТЭЦ-3: ученые ведут мониторинг термометрии скважин и изучают результаты бурения, а часть отряда "Наземные экосистемы" отправились на реку Пясина для сбора образцов почвы, растений и воды.

Ученые прибыли в Норильск 29 июля.

Экологическое ЧП

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21,163 тыс. тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в р.Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

СКР по факту аварии возбудил четыре уголовных дела, были арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин, заместитель главного инженера ТЭЦ-3 Юрий Кузнецов. В конце июля Старостина и Кузнецова отпустили под домашний арест.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 г., когда ликвидация заняла 6 лет. Росприроднадзор оценил ущерб от происшествия в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей.