Большая Норильская экспедиция добралась до Карского моря

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Участники комплексной экспедиции Сибирского отделения РАН на Таймыре прибыли в самую северную точку своего маршрута - место впадения реки Пясина в Карское море, сообщает пресс-служба экспедиции.

"Ученые взяли образцы почв, растений и воды в нескольких точках на берегу реки Пясина. Во время сбора проб в полутора километрах по берегу ученые увидели тюленя: несколько раз он прятался в воду, но каждый раз возвращался на место. Вода в реке, к слову, слегка солоноватая, но чистая. Вся группа без опаски пила ее прямо из реки", - говорится в сообщении.

Задача ученых - дать оценку современного природного фона, в котором могут встречаться и природные геохимическиии аномалии, чтобы иметь точку отсчета для оценки техногенных загрязнений.

Ученые прибыли в Норильск 29 июля.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21,163 тыс. тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в р.Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

СКР по факту аварии возбудил четыре уголовных дела, были арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин, заместитель главного инженера ТЭЦ-3 Юрий Кузнецов. В конце июля Старостина и Кузнецова отпустили под домашний арест.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 г., когда ликвидация заняла 6 лет. Росприроднадзор оценил ущерб от происшествия в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей.