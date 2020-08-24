Россиян решили штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российских туристов могут оштрафовать за непредоставление результатов тестирования на коронавирус на портале Госуслуг после возвращения на родину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Все россияне, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сдать ПЦР-тест и разместить результаты на портале Госуслуг в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля. Информация передается в отдел Роспотребнадзора в том регионе, где ожидается прибытие пассажира. На лиц, которые по каким-либо причинам не передали результаты исследования, могут наложить административное взыскание", - сказали в ведомстве.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, пройти тестирование необходимо в течение трех дней после прибытия в Россию. Нарушитель этого требования может быть оштрафован на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Это касается тех, кто прилетел регулярными и чартерными авиарейсами.

В ведомстве добавили, что на Госуслугах необходимо размещать результаты тестирования не только совершеннолетних, которые зарегистрированы на портале, но и детей. Для этого родитель в анкете должен заполнить сведения в строке о несовершеннолетних детях и прикрепить скан документа с результатами теста.

По сообщениям СМИ, к российским туристам, вернувшимся с отдыха в Турции, приходит полиция или участковый, чтобы удостовериться в выполнении санитарно-эпидемиологических правил.

В Роспотребнадзоре "Интерфаксу" заявили, что ничего не знают об обходах туристов полицейскими. "Все наши специалисты, которые могут посетить граждан РФ, предъявляют удостоверение Роспотребнадзора", - заверили в ведомстве.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией. Сначала открылись рейсы в Стамбул и Анкару, а с 10 августа - в курортные аэропорты Анталья, Даламан и Бодрум, куда туроператоры развернули чартерные программы. За первую неделю после открытия авиасообщения в Турцию приехали более 110 тыс. туристов из России.