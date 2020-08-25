Песков призвал не спешить с однозначными заявлениями об отравлении Навального

Повода для раследования нет, пока врачи не определили, что с ним случилось

Клиника Шарите в Берлине Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает поспешными и некорректными разговоры о том, что оппозиционер Алексей Навальный был однозначно отравлен.

"Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово отравление. Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено", - заявил он на брифинге 25 августа.

По его словам, "сама медицинская аналитика абсолютно совпадает у наших и у немецких докторов, но выводы разнятся".

"Может быть, у немцев есть какие-то данные. В этой связи наши врачи готовы предоставить образцы первых анализов, предложить немецким коллегам обмениваться биологическими материалами", - заверил пресс-секретарь.

В Кремле не видят ничего нового в заявлении берлинской клиники "Шарите" о возможных причинах резкого ухудшения состояния здоровья Навального.

"Здесь не должно быть места шумливым и пустым заявлениям. Здесь нужно спокойно анализировать написанное, - сказал Песков. - Мы пока ничего нового не узнали из этого заявления. Мы специально связались с нашими врачами и спросили, как с профессиональной точки зрения можно отнестись к написанному".

"Дело в том, что факт пониженного содержания холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске", - напомнил пресс-секретарь и добавил, что атропин, который немцы выбрали для лечения, начали вводить Навальному в первый час его пребывания в реанимации.

"Снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам: возможно при приеме и использовании медикаментов, различных лекарств. То есть лекарства понижают уровень холинэстеразы, - продолжил Песков. - Здесь очень важно выяснить, что стало причиной понижения холинэстеразы. Эту причину ни наши медики, ни немцы пока установить не смогли. По крайней мере, это следует из заявлений немецких коллеги и наших докторов. Вещества нет, к сожалению, его не удается установить, анализы его не показывают".

"Мой коллега германский сразу стал говорить про вероятность отравления. Мы только частично можем согласиться, потому что он должен был сказать, что также есть вероятность второго, третьего и четвертого варианта. Это все варианты, которые рассматривались нашими врачами, говорить только об одном мы считаем неверным на этой стадии", - продолжил Песков.

Нет повода для расследования

Для расследования случившегося с Навальным "должен быть повод", сказал Песков. По его словам, врачи сначала должны сначала найти вещество, повлиявшее на политика, установить, что стало причиной этого состояния.

"Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", - отметил пресс-секретарь.

Песков не в курсе слежки

Пескову не известно о слежке за оппозиционером, о которой писал "МК". В связи с этим он призвал "все-таки мудро относиться к заявлениям источников и все-таки ориентироваться на официальную информацию".

На вопрос, получал ли президент доклад о том, что такая слежка может вестись, он ответил: "Я не знаю, ведется ли слежка, и если ведется, то кем, почему и так далее. Но есть спецслужбы, и вполне можно туда обратиться".

"У нас нет причин для того, чтобы это выяснять, мы не видим причин для этого. Сейчас главное, чтобы пациенту помогли вылечиться, и мы будем надеяться, что все усилия врачей действительно возымеют действие", - добавил Песков, отвечая на вопрос, намерен ли Кремль выяснить, следят ли за оппозиционером.

На вопрос, в чем, по мнению Пескова, опасность Навального для России, от ответил: "Никакой опасности нет. Какая опасность? А про слежку я ничего сказать не могу".

Обвинения в адрес Кремля несерьезны

Журналисты напомнили Пескову, что сторонники Навального возлагают на Кремль и лично на Владимира Путина ответственность за отравление политика.

"Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Эти обвинения никак не могут быть правдой", - ответил пресс-секретарь президента и назвал такие обвинения "пустым шумом". "Серьезно мы к этому относиться не намерены", - добавил он.

По словам Пескова, состояние Навального Путин затрагивал в ходе беседы с президентом Финляндии Саули Ниинистё, однако поручений обеспечить его вывоз на лечение за границу российский президент не давал.

"Эта тема затрагивалась. Она не обсуждалась, она затрагивалась. Это не тема для переговоров, но действительно это упоминалось, - сказал Песков. - А какие он должен был дать поручения? Врачам лечить пациента? Врачам согласиться на его перевозку? Нет, не давал, для его не нужны поручения президента".

Он напомнил, что российские врачи боролись за жизнь Навального, "возможно, спасли эту жизнь", а другие органы госвласти "максимально оперативно решили все вопросы с оформлением документов, в виде исключения, причем, учитывая сложную ситуацию и пожелание супруги как можно вывести в Германию".

"Поручений президента не было, они и не нужны были. Система сама прекрасно работает", - сделал вывод Песков.

В Кремле не видят тенденцию к покушениям на критиков режима

Пескова спросили, насколько считают в Кремле необходимым демонстрировать особенное отношение к "преступлениям против критиков режима, убийствах или покушениях на убийство против тех, кого принято называть оппозиционерами или критиками Кремля".

"Здесь я бы не вытенял какую-то тенденцию об убийствах, происходящих в разных странах мира, тех, кто критикуют президента России. Это не так. Я не могу согласиться, что это какая-то тенденция", - сказал он.

В связи с ситуацией с Навальным его спросили о том, как в Кремле оценивают результаты расследований "отравления Владимира Кара-Мурзы, отравления лидера Pussy Riot, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова", а также о том, насколько Путин "лично удовлетворён или не удовлетворен тем, как проходили предыдущие подобные инциденты".

"Во-первых, мы с вами не знаем, идёт ли речь об отравлениях. Вы упоминаете о каких-то фактах, которые имели место в других странах", - ответил пресс-секретарь.

С результатами обследования Верзилова он не знаком и не знет, "было ли это отравление и если было, то отравление чем".

"Согласитесь, что в любой стране мира ежедневно происходит очень много отравлений. И здесь, если говорить о каком-то конкретном случае, нужно все-таки оперировать точной информацией. Я не располагаю этими данными. Если вы располагаете, то поделитесь", - предложил Песков.

В ходе разговора было также упомянуто убийство оппозиционера Бориса Немцова. "Это чудовищная трагедия. Вы знаете обо всех следственных действиях", - сказал Песков.