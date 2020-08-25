Суд ввел наблюдение в активе совладельца "Амурстали"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Хабаровского края по заявлению МСП банка ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Торэкс", связанного с заводом "Амурсталь" (юрлицо - ООО "Торэкс-Хабаровск").

Это решение было принято 25 августа, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Срок процедуры и подробности рассмотрения заявления банка не раскрываются.

Ранее сообщалось, что изначально МСП банк настаивал на включении в реестр кредиторов "Торэкса" требования на сумму более 500,5 млн рублей. На первом заседании 3 августа объем взыскания был снижен до 267 млн рублей. В деле не объясняется, почему истец решил сократить сумму требования.

Суд также принял к производству заявление о банкротстве "Торэкса" от компаний "Ресурсинвест" и "Рейл Лоджистик".

Сама "Амурсталь" направила в арбитражный суд 7 исков о взыскании со связанной с ним компании - ООО "Торэкс" - порядка 1,8 млрд рублей.

Ранее МСП банк планировал обанкротить завод "Амурсталь", соответствующее уведомление он размещал в ЕФРСБ. На тот момент в пресс-службе завода сообщали "Интерфаксу", что "Торэкс-Хабаровск" в случае обращения МСП банка в суд воспользуется действующим мораторием на банкротство системообразующих предприятий в условиях пандемии.

"Торэкс-Хабаровск" был включен в перечень системообразующих организаций РФ по отрасли "металлургия" в июне 2020 года.

Компания "Торэкс" является ломозаготовительным предприятием, но оно не имеет отношения к заводу, ранее уточняли в пресс-службе "Амурстали".

"Понятия "группа компаний Торэкс" не существует - его использовали номинально при прежнем руководстве завода, поскольку у обеих компаний были одни контролирующие лица", - отмечал представитель завода.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", собственником компаний "Торэкс" и "Торэкс-Хабаровск" на 25% является бывшая жена экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова. Еще 75% - в собственности самого "Торэкса", до 14 августа 2020 года эта доля принадлежала московскому АО "Армада", которое на 25 августа владеет 75% "Амурстали".

Ранее на сайте "Амурстали" сообщалось, что 75% контролирует Павел Бальский.

"Амурсталь" производит сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. В октябре 2013 года на заводе (тогда он назывался "Амурметаллом") было введено конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось. Группа "Торэкс" приобрела имущество предприятия на торгах в январе 2017 года, летом того же года запустила производство.

МСП банк по итогам I полугодия 2020 года занял 51-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк на 100% находится в собственности АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" ("Корпорация МСП").