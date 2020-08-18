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Сечин оценил потребности проекта ВНХК в 3,5 млрд кубометров газа в год

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" готова вернуться к проекту строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) по производству нефтехимии и нефтепродуктов, если улучшится фискальный режим, сообщил глава компании Игорь Сечин. По его словам, на обеспечение энергетики предприятия нужно 3,5 млрд кубометров газа в год.

Сечин сказал об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что "Роснефть" отложила этот проект из-за изменения налогового режима. Строительство намечалось в Находке, где уже под него выделили землю. Там есть возможность построить и морской терминал, рядом находится железная дорога и магистральный нефтепровод.

"Вместе с тем мы готовы вернуться к нему в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта, возвратность на вложенные средства. Для этого, Владимир Владимирович, в случае принятия вами решения по этому вопросу, нам нужен стабильный налоговый режим, который позволил бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет", - добавил Сечин.

Предприятие, по его словам, создаст мощную точку роста в Приморье.

"Я думаю, что новых рабочих мест будет связано с этим заводом порядка 100 тысяч, включая добычу, транспорт, непосредственно нефтепереработку, энергетику во всем комплексе", - резюмировал глава "Роснефти".

Президент предложил ему оформить и представить свои предложения на этот счет.

ВНХК Находка Роснефть Игорь Сечин Владимир Путин

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