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Президент сообщил о появлении в РФ в сентябре еще одной COVID-вакцины

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В сентябре в России появится еще одна вакцина от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина (...) препарат будет готов будет в сентябре, и над ним работает известный институт "Вектор" в Новосибирске", - заявил Путин в четверг в интервью ВГТРК.

Он выразил уверенность, что специалисты "Вектора" сделают замечательный препарат, который поможет людям.

"Я думаю, что они (разработанные в России два препарата), скорее всего, будут конкурировать, потому что по безопасности и эффективности они не должны уступать друг другу", - добавил Путин.

11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России.

Владимир Путин коронавирус Вектор

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