Эпидемиолог назвала транспорт самым вероятным местом заражения коронавирусом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Общественный транспорт представляет наибольшую опасность в распространении коронавирусной инфекции, считает и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

При этом она отметила, что ждать заражения можно в любом месте: "Восстанавливается процесс образования, приезжают студенты из других городов, иностранные студенты, люди прибывают из отпусков, идут в магазины".

По ее словам, сейчас людей в метро, автобусах и троллейбусах становится больше, поэтому важно соблюдать масочный режим и дистанцию и обрабатывать руки антисептиками.

В городе коронавирусом по-прежнему в основном болеют работающие и молодежь, добавила Катаева.

"Структура заболевших COVID-19 не меняется. 35% - люди в возрасте 30-49 лет, далее идут заболевшие в возрасте 18-29 лет, а на третьем месте - две группы: 50-64 года и 65 лет и старше. В основном болеет работающее население и молодежь", - сказала она.