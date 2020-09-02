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Песков заявил, что создание российской военной базы в Белоруссии не обсуждается

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Минск сейчас не обсуждают возможность создания в Белоруссии российской военной базы, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, это вопрос сейчас "не на повестке дня".

На вопрос, что будет обсуждаться с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным, который прилетит в Москву 4 сентября, Песков напомнил, что Россия и Белоруссия образуют союзное государство, состоят в ОДКБ, поддерживают "обширнейшие двусторонние отношения в самых различных областях". Поэтому, по его словам, "контакты регулярные и ежедневные осуществляются в самых различных сферах".

Вопрос о размещении российской авиабазы в Белоруссии обсуждается не первый год. Весной 2013 года министр обороны Сергей Шойгу говорил, что обсуждается размещение российского авиаполка, разногласий по этому поводу нет, вопрос только в выборе аэродрома. Назывались Барановичи и Бобруйск.

В сентябре 2015 года президент Владимир Путин поручил правительству договориться с Минском о создании в Белоруссии российской авиабазы, а президент Александр Лукашенко сказал, что его стране базы не нужны, а нужны ПВО. После этого он еще не раз высказывался против создания российской базы.

Обсуждение возобновлялось осенью 2019 года. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей говорил, что в размещении российской базы в соседнем государстве нет "ни практического, ни политического, ни военного смысла". Глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление "неприятным эпизодом".

В ноябре госсекретарь Совбеза Станислав Зась сказал, что Москва предлагала Минску финансовую помощь в закупке истребителей Су-30СМ, но взамен хотела разместить в Белоруссии свою авиабазу, Минск отказался.

В декабре Лукашенко назвал обсуждение создания такой базы "болтовней". По его словам, он готов разместить российские военные самолеты на своих базах под Минском или Витебском, а новых баз ему не нужно.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении. Статуса баз они не имеют.

Белоруссия Минск Минобороны МИД Сергей Лавров Владимир Макей Станислав Зась Дмитрий Песков Виктор Хренин Бобруйск Барановичи Витебск Минск

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