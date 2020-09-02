Преподавателям из группы риска разрешили читать очные лекции

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разрешил вузовским преподавателям старше 65 лет и тем, у кого хронические заболевания, проводить очные занятия со студентами. Они смогут так работать по согласованию, уточнили в пресс-службе ведомства.

До сих пор таким сотрудникам было запрещено работать, поскольку они относятся к группе риска по коронавирусу: для них выше вероятность, что коронавирусная инфекция будет у них протекать в тяжелой форме.

Роспотребнадзор изменил для них рекомендации "с учетом изменения эпидемиологической обстановки и обращений министерства культуры России и Ассоциации учебных заведений искусства и культуры".

Ранее творческим вузам разрешили провести очно творческие испытания для ряда специальностей. Министерство культуры также добивается, чтобы поступившим в эти вузы студентам-иностранцам разрешили приехать в Россию, даже если у их стран граница с Россией остается закрытой.