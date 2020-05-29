Поступающие в творческие вузы будут отделены от экзаменаторов прозрачными экранами

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Творческие вузы смогут провести очно экзамены у абитуриентов, если будут соблюдать рекомендации, подготовленные Министерством культуры и Роспотребнадзором. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры. В подготовке правил участвовали и представители профессионального сообщества.

Министерство рекомендует подведомственным вузам и училища провести по видео- и аудиосвязи экзамены по всем предметам, по каким это в принципе возможно.

Для остальных испытаний введены правила по термометрии на входе, социальному дистанцированию, установке во всех помещениях дозаторов с антисептиком. Абитуриентов и экзаменаторов рекомендовано отгородить друг от друга прозрачными экранами. В помещениях рекомендовано увлажнять и проветривать воздух.

"Теперь мы совместно с нашими творческими вузами будем прорабатывать детально этапы приемной кампании, обсудим организацию проведения экзаменов с учетом необходимых профилактических мер и, конечно же, проинформируем наших абитуриентов об этом", - сообщила через пресс-службу замминистра культуры Ольга Ярилова.