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На чиновников в Омске завели дело после падения первоклассника в канализационный люк

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Омске в отношении неустановленных сотрудников администрации города, по халатности которых в открытый канализационный колодец провалился семилетний ребенок, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Несчастный случай произошел днем 1 сентября вблизи жилого дома на ул. 40 Лет Ракетных войск. Мальчик поскользнулся и упал в открытый канализационный люк. Ребенка из колодца извлекли его сверстники, после чего он был госпитализирован.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР, по предварительным данным, в результате падения первоклассник получил травму головы, компрессионный перелом позвонков, растяжение связок и другие травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося и виновных должностных лиц. Ход и результаты расследования этого уголовного дела взяты на контроль прокуратурой области.

Омск СКР

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