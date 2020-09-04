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Запрос Москвы о Навальном передан в генпрокуратуру Берлина

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Запрос российской стороны по делу об отравлении Алексея Навального утром 4 сентября был передан генпрокуратуре Берлина. Об этом сообщила представитель Минюста Германии.

Навальный попал в больницу

Генпрокуратура России направила в конце августа в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с политиком. Как говорил 27 августа представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, Генпрокуратуру интересуют доказательства предварительных диагнозов, названных клиникой Charite, результаты анализов, сделанных во время транспортировки Навального в Германию и после этого, другие медицинские данные.

По словам Иванова, Москвы выразила готовность предоставить Германии экспертизы и исследования, проведенные после госпитализации Навального Омске. Германская сторона заявила о готовности сотрудничать, добавил он тогда.

В запросе о правовой помощи содержатся вопросы о том, чем лечат Навального и не ухудшилось ли его состояние, уточнил 2 сентября источник "Интерфакса".

3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ответа на запрос Генпрокуратуры России так и не было. 4 сентября он заявил, что уголовное дело будет возбуждено, если подтвердится информация о наличии в организме Навального отравляющих веществ.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске. Омские врачи не нашли следов отравления в организме пациента. Его анализы для верности перепроверялись в Москве. Медики решили, что у политика нарушился углеводный обмен на фоне хронического панкреатита.

4 сентября завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев рассказал, что, судя по анализам, у Навального в течение пяти-семи дней перед госпитализацией усугублялись проблемы с пищеварением и питанием. Он добавил, что политик был на диете и пытался похудеть.

Навального перевезли из Омска в берлинскую клинику Charite 22 августа. 24 августа больница заявила, что политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Правительство Германии 2 сентября заявило, что к Навальному применили нервно-паралитическим отравляющим веществом группы "Новичок".

Хроника 20 августа – 04 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Германия Берлин Минюст Генпрокуратура Омск Charite Новичок

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