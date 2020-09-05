Стивен Сигал приехал в Крым

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Известный американский актер Стивен Сигал приехал в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

В ноябре 2016 года Стивен Сигал стал гражданином России. Представители властей Крыма пригласили его на полуостров год назад.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам проведенного там референдума. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос с Крымом закрыт окончательно, этот регион принадлежит РФ.