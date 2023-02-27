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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Американский актер Стивен Сигал удостоен российского ордена Дружбы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы американского актера Стивена Сигала.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Сигал, который является специальным представителем МИД России по гуманитарным связям с США и Японией, удостоен ордена Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стивен Сигал Владимир Путин США
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