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ЦБ оценил динамику ВВП России лучше июльского прогноза

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Динамика роста российской экономики сейчас превышает июльский прогноз, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на форуме НФА "Казначейство 2020".

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"Данные за июль-август также показывают, что динамика роста в целом складывается несколько, наверное, лучше ожиданий. Но учитывая то, что действительно действует много факторов как со стороны спроса, очень большой фактор, безусловно, бюджетная поддержка и другие меры правительства, так и со стороны предложения, то пока, наверное, говорить рано о том, что как эти выходящие данные повлияют на наш прогноз, в какую сторону", - сказал Заботкин.

Он отметил, что "в целом баланс рисков, наверное, смещен в сторону того, что результаты 2020 года в целом будут несколько лучше, чем то, из чего совет директоров исходил в июле".

ЦБ РФ

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