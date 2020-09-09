ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Фаза активного восстановления российской экономики закончилась, темпы дальнейшего восстановления будут замедляться. Потребуется еще немало времени до полного восстановления, особенно в отраслях сферы услуг, наиболее пострадавших от ограничений, а также в экспортных и инвестиционных отраслях, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

"В июле-августе оживление экономической активности в России замедлилось по мере того, как ослаб эффект снятия основных ограничений, связанных с коронавирусом, а также из-за сдерживания добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Вместе с тем потребительский спрос на товары практически восстановился благодаря отложенному спросу, перераспределению потребления с услуг на товары и социальным бюджетным выплатам. Процесс восстановления инвестиционного спроса будет более продолжительным из-за сохраняющейся неопределенности, связанной с развитием пандемии в России и в мире", - отмечают аналитики Банка России.

Как говорится в бюллетене, из-за структурных изменений в потребительском поведении и форм ведения бизнеса часть отраслей будет испытывать нехватку спроса и в более отдаленной перспективе, что вызовет сокращение объемов предложения за счет ухода с рынка наименее эффективных компаний.

"Важно, чтобы этот процесс не искажался государственными мерами по поддержке экономики. Неоднородность процесса восстановления экономики приводит к тому, что большая часть общего разрыва выпуска по экономике формируется преимущественно в отраслях, отдаленных от потребительского спроса (например, в нефтегазовой промышленности и других отраслях, ориентированных на внешний спрос). Из-за этой структурной особенности "коронавирусного" кризиса дезинфляционное давление в потребительском сегменте выражено умеренно, несмотря на значительность разрыва выпуска", - обращают внимание аналитики Банка России.

В частности, оперативные показатели в августе указывают на продолжение восстановления экономической активности, однако более медленными темпами, чем в июне-июле, по мере приближения к "докоронавирусным" уровням. Так, среднее отклонение от "нормального" уровня входящих финансовых потоков, взвешенных по ВВП, за четыре недели августа (3-28 августа) составило -7,1%, тогда как в июле (6-31 июля) оно находилось на уровне -10,4%, а в июне (1-26 июня) - на уровне 13,1%.

Наиболее значимый рост в последние месяцы демонстрировал потребительский спрос (особенно на товары). Различные индикаторы указывают на то, что он наиболее сильно приблизился к "докоронавирусному" уровню и в некоторых отраслях - даже превысил его, говорится в бюллетене.