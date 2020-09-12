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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
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В России за сутки зарегистрированы 5 488 новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 5 488 новых случаев COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - За сутки коронавирус выявлен в России у 5 488 человек в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Суточный прирост немного снизился. Накануне 11 сентября в России были зафиксированы 5 504 случая, и этот показатель стал самым большим с конца июля. До 11 сентября прирост повышался три дня подряд: 10 сентября было 5 363 случая, 9 сентября - 5 218, 8 сентября - 5 099.

За сутки умерли 119 пациентов, выздоровели 5 428 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 057 362 случая коронавирусной инфекции, 18 484 умерших и 873 535 выписанных. Лечение продолжают 165 343 пациента.

Заболеваемость в регионах

В Москве зарегистрированы 670 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 12 пациентов, еще 1 143 выздоровели.

Еще 203 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 170 - в Московской области, 159 - в Ростовской области, 156 - в Нижегородской области, 135 - в Ставропольском крае, 128 - в Свердловской области, 115 - в Воронежской области, 110 - в Ульяновской области, 106 - в Самарской области, по 101 - в Саратовской области и Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Индии вспышка COVID-19 вступила в более опасную фазу, поскольку вирус начал распространяться в отдаленных городах и деревнях
Хроника 09 января – 12 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
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