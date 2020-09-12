Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
на 12.09В России 1 057 362+5 488В мире 28 481 413+319 528

Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Очередной "женский марш" в Минске, конкурс архитекторов на случай захоронения Ленина и неудачный запуск ракеты Astra

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минске снова прошел "женский марш". По данным белорусских СМИ, на акцию вышли несколько тысяч человек. Проводились точечные задержания, в отделение полиции были доставлены, в том числе, журналисты телеканала "Белсат". В субботу стало известно, что арестованную оппозиционерку Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в изолятор города Жодино.

- Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 5 488 случаев. На Москву пришлись 670 новых случаев заражения. Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину Sputnik V до понедельника получат все регионы.

- Запуск ракеты американской компании Astra закончился неудачей. Вскоре после старта с тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк ракета Rocket 3.1 рухнула на землю.

- Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина. Участникам предлагается продумать в здании создание филиала музея архитектуры имени Щусева, а также маршрут, который связал бы мавзолей со зданием на Воздвиженке. В Союзе заявили, что таким образом хотят защитить сооружение от сноса после захоронения Ленина, которое, как считают в организации, когда-нибудь состоится. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил инициативу.

- В 64-м павильоне ВДНХ при реконструкции найден ранее скрытый горельеф. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в соцсети, что произведение "Праздничный Ленинград" было закрыто фальшстеной, когда павильон перестраивали.

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Россия пообещала отреагировать на возможные санкции из-за Навального

Россия пообещала отреагировать на возможные санкции из-за Навального
Пандемия коронавируса

Вакцину Sputnik V до понедельника получат все регионы России

Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрированы 5 488 новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 5 488 новых случаев COVID-19

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Мишустин ввел минимальную плату за посещение федеральных заповедников

Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Навальный попал в больницу

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным "Новичком"

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным "Новичком"

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');