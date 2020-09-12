Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Очередной "женский марш" в Минске, конкурс архитекторов на случай захоронения Ленина и неудачный запуск ракеты Astra

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минске снова прошел "женский марш". По данным белорусских СМИ, на акцию вышли несколько тысяч человек. Проводились точечные задержания, в отделение полиции были доставлены, в том числе, журналисты телеканала "Белсат". В субботу стало известно, что арестованную оппозиционерку Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в изолятор города Жодино.

- Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 5 488 случаев. На Москву пришлись 670 новых случаев заражения. Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину Sputnik V до понедельника получат все регионы.

- Запуск ракеты американской компании Astra закончился неудачей. Вскоре после старта с тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк ракета Rocket 3.1 рухнула на землю.

- Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина. Участникам предлагается продумать в здании создание филиала музея архитектуры имени Щусева, а также маршрут, который связал бы мавзолей со зданием на Воздвиженке. В Союзе заявили, что таким образом хотят защитить сооружение от сноса после захоронения Ленина, которое, как считают в организации, когда-нибудь состоится. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил инициативу.

- В 64-м павильоне ВДНХ при реконструкции найден ранее скрытый горельеф. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в соцсети, что произведение "Праздничный Ленинград" было закрыто фальшстеной, когда павильон перестраивали.