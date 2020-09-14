В Еврейской АО прорвало дамбу из-за повышения уровня воды в Амуре

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Размыв дамбы у села Ленинское в Еврейской автономной области (ЕАО) произошел утром 14 сентября, идет восстановление и укрепление насыпных сооружений.

"Утром около 10:00 (3:00 мск) произошел прорыв дамбы у села Ленинское. Вода течет в поселок. Около 300 человек - военные, спасатели, добровольцы - ставят бетонные плиты, чтобы восстановить сооружение. Задействованы экскаваторы, машины с песком", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по ЕАО.

В Ленинском районе из-за повышения уровня Амура накануне был введен режим ЧС. Отметка "опасное явление" у села Ленинское превышена на 80 см и составила 930 см.

Ленинское поселение расположено на берегу реки Амур в 120 км от Биробиджана.

По данным мэрии Биробиджана, уровень воды в реке также превысил отметку "опасное явление" в населенных пунктах Кукелево и Нижнеленинское. Ожидается, что рост воды продолжится в течение нескольких дней из-за полноводности впадающего в Амур притока Сунгари.