Десятки жителей села в Еврейской АО эвакуированы после прорыва дамбы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Жителей одной из улиц села Ленинской Еврейской АО экстренно эвакуировали из-за повреждения дамбы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"60 жителей ул. Западной села Ленинское эвакуированы при прорыве дамбы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 09:45 (2:45 мск) в селе произошел подмыв дамбы, вода хлынула к жилым домам.

"Эвакуируют, они сами уезжают. Воды в самих домах нет, сейчас сами все проверили. Но люди все равно боятся. Потому что огороды затоплены, подходы к домам затоплены, сами дома находятся немного выше уровнем, но они боятся, что часа через два вода будет в домах. Семьи с детьми собрались, эвакуировались", - добавил сотрудник пресс-службы "Интерфаксу" в понедельник.

Сейчас на месте ЧС работают свыше 700 человек, тяжелая инженерная и специальная техника.

"Там (в дамбе - ИФ) была огромная воронка. Бетонными плитами, скальником, мешками с песком теперь сооружение укрепляют. Людей очень много. Есть прогнозы по Амуру, что он будет расти еще 2-3 дня", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в Ленинском районе из-за повышения уровня Амура накануне был введен режим ЧС. Отметка "опасное явление" у села Ленинское превышена на 80 см и составила 930 см.

Село Ленинское расположено на берегу реки Амур в 120 км от Биробиджана.