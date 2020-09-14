Собянин снова сказал, что не планирует карантинных ограничений в Москве

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз заверил, что не планирует вводить этой осенью какие-либо дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом.

"Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничения, дополнительных санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считаем их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать", - сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мэр уточнил, что речь идет о ношении масок в транспорте, магазинах и учреждениях общепита.

По его словам, в мэрии считают, что в ближайшие недели и месяцы ситуация будет "управляемой".

При этом Собянин выступил против сокращения тестирования на наличие коронавируса.

"Очень важна своевременная выявляемость заболевания ковидом. Не нужно скукоживать тестирование, это очень важно. Наоборот, его надо максимально расширять, чтобы мы на первых стадиях заболевания видели больного и начинали с ним работать", - сказал мэр.

В июле и августе он отвергал слухи о возможном возвращении режима самоизоляции в регионе после Дня города и единого дня голосования. Единый день голосования был 13 сентября. День города отметили в предыдущие выходные, масштабных мероприятий в эти дни не проводилось.

Мэр при этом говорил, что решения по возможным ограничительным мерам будут приниматься по ситуации, он предупреждал, что коронавирус никуда не уйдет и что в Москве ежедневный прирост новых случаев заболевания будет долго колебаться между 650 и 700. Он отмечал, что оставил резервные инфекционные койки на случай новой волны заболеваемости.

В Москве действует перчаточно-масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. В организациях сотрудникам должны мерить температуру и обеспечивать их санитайзерами.