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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
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Собянин снова сказал, что не планирует карантинных ограничений в Москве

Собянин снова сказал, что не планирует карантинных ограничений в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз заверил, что не планирует вводить этой осенью какие-либо дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом.

"Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничения, дополнительных санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считаем их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать", - сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Пандемия коронавируса

Мэр уточнил, что речь идет о ношении масок в транспорте, магазинах и учреждениях общепита.

По его словам, в мэрии считают, что в ближайшие недели и месяцы ситуация будет "управляемой".

При этом Собянин выступил против сокращения тестирования на наличие коронавируса.

"Очень важна своевременная выявляемость заболевания ковидом. Не нужно скукоживать тестирование, это очень важно. Наоборот, его надо максимально расширять, чтобы мы на первых стадиях заболевания видели больного и начинали с ним работать", - сказал мэр.

В июле и августе он отвергал слухи о возможном возвращении режима самоизоляции в регионе после Дня города и единого дня голосования. Единый день голосования был 13 сентября. День города отметили в предыдущие выходные, масштабных мероприятий в эти дни не проводилось.

Мэр при этом говорил, что решения по возможным ограничительным мерам будут приниматься по ситуации, он предупреждал, что коронавирус никуда не уйдет и что в Москве ежедневный прирост новых случаев заболевания будет долго колебаться между 650 и 700. Он отмечал, что оставил резервные инфекционные койки на случай новой волны заболеваемости.

В Москве действует перчаточно-масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. В организациях сотрудникам должны мерить температуру и обеспечивать их санитайзерами.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 09 января – 14 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва коронавирус

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