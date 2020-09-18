Собянин заявил о 4000 больных COVID-19 в больницах Москвы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В московских больницах сейчас лечатся около 4000 больных коронавирусной инфекцией, сообщил мэр города Сергей Собянин на церемонии награждения столичных медиков. Он считает эпидемиологическую ситуацию в городе стабильной.

"Ничего еще не закончилось, пандемия продолжается. Мы видим, как сложно она протекает в европейских странах, где начался бурный подъем. В Москве этого нет, небольшие поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых", - заявил мэр.

Он выразил надежду и уверенность, что столица переживет трудные времена, потому что за этот период, "несмотря на трудности и сложности, наше здравоохранение стало не слабее, а прочнее".

"Все ее (системы здравоохранения) элементы - скорая помощь, поликлиники, стационары, - все начали работать как единый организм. Я надеюсь, что этот опыт и динамичного развития, и четкой организации всех служб останется после пандемии навсегда на службе московского здравоохранения", - заключил Собянин.

Утром 18 сентября оперативный штаб по коронавирусу заявил о рекордном приросте заболеваемости в Москве с 26 июня - 805 новых случаев COVID-19 за сутки. До этого несколько дней прирост был от 730 до 750 случаев, до середины сентября и в августе показатель чаще всего был от 690 до 700. В мэрии эти изменения объяснили расширением тестирования.

Летом Собянин говорил, что ожидает стабилизации суточного прироста в пределах 650-700 случаев, но допускал осложнение ситуации осенью с возобновлением очной учебы и возвращением дачников. Ранее он распорядился сохранить несколько тысяч инфекционных коек, дополнительно развернутых весной.

17 сентября он предупредил, что вирус остается активным, тяжелых случаев COVID-19 не становится меньше и призвал предприятия по возможности оставлять сотрудников на дистанционной работе. Он также несколько раз опровергал слухи о том, что после единого дня голосования 13 сентября Москву могут снова закрыть на карантин.

Незначительный, но стабильный рост заболеваемости коронавирусом в Москве не приведет к введению новых масштабных ограничительных мер, заверил 18 сентября источник "Интерфакса" в мэрии.