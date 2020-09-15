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Почти треть россиян выступила за возвращение РФ статуса супердержавы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиянин (31%) полагает, что Россия в XXI веке должна стремиться вернуть себе статус супердержавы, аналогичный тому, который был у Советского Союза, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показывает, что в наибольшей мере такой точки зрения придерживаются сограждане в возрасте 35-44 лет (37%).

Согласно опросу, стать одним из 10-15 ведущих и влиятельных политических и экономических игроков мира считают приоритетной для России задачей 44% респондентов, среди молодежи в возрасте 18-24 лет такого мнения придерживается каждый второй.

По данным ВЦИОМ, 6% россиян полагают, что для страны вполне достаточно добиться лидерства на постсоветском пространстве, в том, что России не следует стремиться ни к каким глобальным целям, уверен каждый десятый участник опроса.

В свою очередь, 29% сограждан считают реальным для РФ стать великой державой в течение 10-15 лет, 37% россиян уверены, что Россия уже является таковой, 26% участников опроса полагают, что страна, скорее всего, не получит такой статус за данный период.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 2 сентября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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