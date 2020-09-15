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"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правила перевозки животных на рейсах "Аэрофлота" изменились со вторника, 15 сентября: отныне пассажир сможет перевозить в самолете только один контейнер с комнатным прирученным питомцем, сообщается на сайте перевозчика.

В контейнере может находиться только одно животное. Исключение составляют котята или щенки (в пассажирском салоне можно перевозить не более трех таких животных старше восьми недель, но не старше шести месяцев при условии, что их масса вместе с контейнером не превышает 8 кг).

Если путешественник решил лететь со своим питомцем, об этом нужно обязательно сообщить не позднее чем за 36 часов до отправления рейса при бронировании, покупке авиабилета или по телефонам контакт-центра "Аэрофлота", говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Перевозчик перечисляет комнатных прирученных животных, которых можно перевозить на его рейсах: это кошки, собаки (в том числе и служебные собаки кинологической службы), птицы, хорьки, фретки, сурикаты, фенеки, лори, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки и другие.

В самолетах "Аэрофлота" запрещается перевозить собак брахицефальных пород (то есть с плоской мордой): бульдог (английский, французский, американский), мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, грифон (бельгийский, брюссельский), бостон-терьер, бордосский дог, японский хин. Также запрещено транспортировать грызунов, пресмыкающихся, членистоногих, крупных хищников, а также больных и подопытных животных/птиц.

В "Аэрофлоте" также отмечают, что животное при его перевозке в качестве особого вида нестандартного багажа, независимо от наличия других вещей пассажира, не включается в норму бесплатного провоза багажа и ручной клади. Оплата за перевозку животного взимается по специальным багажным тарифам за каждый контейнер.

Аэрофлот

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