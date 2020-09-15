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Строители в Кемерово отказались спускаться с крана из-за долгов по зарплате

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура и СУ СКР по Кузбассу начали проверку информации о невыплате зарплаты работникам строящегося дома в Кемерово, которые отказались спускаться со строительного крана до погашения долгов.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что сегодня в Кемерово несколько человек, находясь на строительном кране, отказались спускаться вниз, пока не будут выполнены их требования о выплате заработной платы. Началась проверка. Для выяснения обстоятельств на стройплощадку приехал прокурор области Павел Бухтояров.

В свою очередь, пресс-служба СУ СКР по Кузбассу сообщает, что ведомством также начата проверка. На стройплощадке находятся следователи, которые изымают документы и опрашивают работников.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что проблема возникла на стройке жилого дома в Ленинском районе Кемерово.

Кемерово СКР

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