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МИД счел политическим шагом передачу данных по Навальному западным лабораториям

МИД счел политическим шагом передачу данных по Навальному западным лабораториям
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - МИД РФ выразил негативное отношение к передаче Берлином биоматериалов Алексея Навального сертифицированным ОЗХО лабораториям Германии, Франции и Швеции.

"Весьма негативно оцениваем то, что ФРГ, отказывая в содействии российским правоохранительным органам, скрытно передала своим проверенным партнерам биоматериалы А.Навального. Понятно, что это было сделано с политическим подтекстом - чтобы Париж и Стокгольм автоматически подтвердили голословные обвинения Берлина в адрес России", - говорится в комментарии МИД РФ.

Министерство констатирует, что "страны Запада перешли все границы, превратив некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов".

Обмен обвинениями

Навальный находится на лечении в Берлине с 22 августа. Германия заявила, что в его организме были найдены следы яда из группы "Новичок".

С самого начала Россия и страны Запада стали обмениваться обвинениями в непредставлении информации по ситуации с Навальным. На Западе считают, что Навальный был отравлен, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Там уже обсуждается вопрос о введении в отношении России новых санкций, в частности, звучат призывы к заморозке проекта "Северный поток 2".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать возможные санкции в отношении России за ситуацию с Навальным, заявил 9 сентября: "Санкции вполне возможны, но это не повод что-то менять в нашем подходе, который абсолютно логичен и объясним".

В Москве сетуют, что Германия не передает данные по ситуации с Навальным России, и заявляют о готовности обмениваться информацией. Кроме того, отмечается, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, хотя доследственные действия проводятся. При этом подчеркивается, что Россия заинтересована в том, чтобы пролить свет на причины произошедшего.

10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена контактировать с ОЗХО. На вопрос, получила ли Москва какие-либо данные от ОЗХО, Песков сказал: "Нет, никаких данных мы пока не получали. С ОЗХО еще предстоит осуществить контакты на этот счет, пока нет никаких данных".

МИД РФ

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