Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:23Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Вторую распродажу туров с кэшбеком начнут в октябре

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Второй этап продаж туров по России с кэшбэком начнется в октябре и продлится полтора месяца, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она объявила об этом кулуарах форума "Доступная Арктика" в Санкт-Петербурге.

Точная дата начала продаж определится, когда ведомство согласует правила предоставления субсидий, добавила она.

Проект правил 16 сентября был размещен на портале правовой информации.

Ранее правительство выделило 15 млрд рублей на программу поддержки внутреннего туризма. Ее участники могут вернуть до 20% стоимости туров по России, если купят их на сайте мирпутешествий.рф у участвующих в программе отелей и туроператоров. Первый этап распродажи туров с кэшбеком прошел с 21 по 28 августа. Кэшбек составлял 5000 рублей за каждые 25 000 рублей стоимости одной туристской услуги, но не более 15 000 рублей на одну банковскую карту.

Воспользовались программой больше 60 000 человек, которые потратили на поездки и проживание в отелях больше 1,4 млрд рублей.

На втором этапе правительство хочет снять минимальный порог для возврата денег и повысить максимальный размер кэшбэка до 50 000 рублей. Минимальное количество дней отдыха для участия в программе будет сокращено с 4 до 2 дней, чтобы участвовать в ней могли также поездки на выходные.

Ростуризм правительство Зарина Догузова коронавирус

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про Беслан

Роскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про Беслан

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 10 суток

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 10 суток

Пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и СOVID-19

Пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и СOVID-19
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

Навальный попал в больницу

РФ не получала данных о сотрудничестве Навального с спецслужбами за рубежом

РФ не получала данных о сотрудничестве Навального с спецслужбами за рубежом

Прошение белгородского губернатора об отставке не поступало в Кремль

Задержан подозреваемый в убийстве двух сестер под Ярославлем

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Дело срочника Шамсутдинова рассмотрят присяжные

"Аэрофлот" вслед за S7 объявил распродажу билетов на рейсы до 31 мая

"Аэрофлот" вслед за S7 объявил распродажу билетов на рейсы до 31 мая

Хакеры атаковали десятки интернет-магазинов в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');