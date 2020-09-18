Вторую распродажу туров с кэшбеком начнут в октябре

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Второй этап продаж туров по России с кэшбэком начнется в октябре и продлится полтора месяца, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она объявила об этом кулуарах форума "Доступная Арктика" в Санкт-Петербурге.

Точная дата начала продаж определится, когда ведомство согласует правила предоставления субсидий, добавила она.

Проект правил 16 сентября был размещен на портале правовой информации.

Ранее правительство выделило 15 млрд рублей на программу поддержки внутреннего туризма. Ее участники могут вернуть до 20% стоимости туров по России, если купят их на сайте мирпутешествий.рф у участвующих в программе отелей и туроператоров. Первый этап распродажи туров с кэшбеком прошел с 21 по 28 августа. Кэшбек составлял 5000 рублей за каждые 25 000 рублей стоимости одной туристской услуги, но не более 15 000 рублей на одну банковскую карту.

Воспользовались программой больше 60 000 человек, которые потратили на поездки и проживание в отелях больше 1,4 млрд рублей.

На втором этапе правительство хочет снять минимальный порог для возврата денег и повысить максимальный размер кэшбэка до 50 000 рублей. Минимальное количество дней отдыха для участия в программе будет сокращено с 4 до 2 дней, чтобы участвовать в ней могли также поездки на выходные.