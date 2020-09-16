Кэшбэк за туры по России планируют увеличить до 50 тыс. рублей

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Максимальный размер возврата наличных денег (кэшбэк) для внутренних туристов будет увеличен с нынешних 15 тысяч до 50 тысяч рублей, следует из проекта постановления правительства РФ.

Кэшбэк составит 20% стоимости одной туристской услуги, но не более 50 тыс. рублей, деньги будут перечисляться на "банковскую карту национального платежного инструмента", говорится в проекте постановления, опубликованном в среду на портале правовой информации.

Он предусматривает также снятие ограничения по минимальной стоимости туристической услуги, которая ранее составляла 25 тыс. рублей.

В программу будут включены санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на медицинскую деятельность и организацию отдыха детей.

Проектом также предлагается закрепить право Ростуризма по установлению срока исполнения туристической услуги (начало и окончание), что "позволит оперативно управлять предложениями туроператоров и средств размещения в периоды низкого и высокого спроса".

Первый этап программы кэшбэка за путешествие по РФ был реализован 21-28 августа и составлял 5 тыс. рублей за каждые 25 тыс. рублей стоимости одной туристической услуги, но не более 15 тыс. рублей на одну банковскую карту.

Программа кэшбэка за туры по России была запущена правительством для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. На нее выделено 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для второго этапа распродажи туров с кэшбэком, учтя при этом пожелания участников программы - туроператоров и отелей, а также потребителей.