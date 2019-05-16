Партию Навального в девятый раз попытались зарегистрировать в Минюсте

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Руководитель фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Иван Жданов сообщил, что в Минюст направлены документы для регистрации партии "Россия будущего".

"Мы в 9-й раз подали документы на регистрацию политической партии "Россия будущего", - написал Жданов в своем фейсбуке.

В прошлом году партия "Россия будущего" провела учредительный съезд. В центральный совет партии вошли Алексей Навальный, Иван Жданов, Николай Ляскин, Александр Помазуев, Сергей Бойко и Руслан Шаведдинов. "Председателем партии избран Алексей Навальный", - уточнил позднее "Интерфаксу" Шаведдинов.

Это будет девятая попытка партии зарегистрироваться в Минюсте.