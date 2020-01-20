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Отказ Минюста зарегистрировать партию Навального признан законным

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого суда, который отклонил жалобу директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на отказ министерства юстиции РФ в регистрации партии "Россия будущего" оппозиционера Алексея Навального.

Мосгорсуд оставил без изменения решение Замоскворецкого районного суда от 15 октября 2019 года, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

В минувшем октябре Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу Жданова на отказ Минюста в регистрации партии "Россия будущего".

В начале июня 2019 года в Минюсте сообщили об отказе партии "Россия будущего" в регистрации, обосновав свое решение тем, что это наименование уже использовано другой политической структурой.

Как сообщалось, 31 мая Минюст внес в список политических партий новую организацию - "Политическая партия "Россия будущего", это название получила бывшая "Партия свободных граждан", председателем которой является 38-летний Александр Зорин.

Ранее сайт Навального сообщал, что Минюст перерегистрировал "Партию свободных граждан" как партию "Россия будущего" - под наименованием, которое предполагалось для партии оппозиционера, и документы о регистрации которой были поданы в ведомство в середине мая.

Соратники Навального с 2012 года предпринимают попытки зарегистрировать свою партию под разными наименованиями ("Народный альянс", "Партия прогресса", "Россия будущего"), однако каждый раз получают отказ Минюста либо из-за ошибок в оформлении документов, либо потому, что под этими названиями уже зарегистрированы другие партии.

Мосгорсуд Ульяна Солопова ФБК Алексей Навальный Иван Жданов Россия будущего

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