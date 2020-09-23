Рубль усилил снижение к доллару и евро из-за ситуации с Белоруссией

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно ускорили рост на Московской бирже в среду днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне усиления геополитических рисков из-за возможного участия России в политическом кризисе в Белоруссии.

Курс доллара США составил 76,82 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 71,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,78 руб./EUR1, подорожав на 64 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 67,99 копейки - до 82,65 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 сентября на 8,34 копейки, до 76,3545 руб./$1, и уменьшил курс евро на 23,05 копейки, до 89,2508 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах из-за усиления геополитических рисков вокруг России, связанных с вовлеченностью страны в политический кризис в Белоруссии, и инцидента с предполагаемым отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Инаугурация Лукашенко

В среду стало известно, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии после церемонии инаугурации, которая прошла во Дворце Независимости в Минске. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью как для белорусских журналистов и наблюдателей, так и для оппозиции.

Как передали корреспонденты "Интерфакса", сообщения о готовящейся инаугурации появились в телеграм-каналах утром в среду. Затем в интернет-СМИ были опубликованы фотографии президентского кортежа в сопровождении эскорта мотоциклистов. У журналистов появилась версия, что это репетиция вступления Лукашенко в должность.

Официальные лица в Минске либо не отвечали на звонки, либо говорили, что им ничего не известно о дате инаугурации. Однако вскоре в телеграм-канале и на ленте белорусского госагентства БелТА появилось сообщение, что Лукашенко вступил в должность.

Накануне, 22 сентября, в Белоруссии начался второй этап маневров "Славянское братство-2020", на которые Россия направила около 900 военнослужащих - две батальонных тактических группы Псковской и Тульской дивизий ВДВ. Учения проходят на фоне обострения политической ситуации в Белоруссии. Лукашенко назвал их беспрецедентными по количеству задействованных в них новейших вооружений.

Ситуация с Навальным

Трейдеры активно следят за новостями относительно Навального. В среду стало известно, что Навальный выписан из стационара берлинской клиники Charite. Сам оппозиционер сообщил, что после выписки из больницы будет проходить курс физиотерапии, в будущем он, возможно, обратится в центр реабилитации.

Накануне, 22 сентября, пресс-секретарь американского президента Кейли Макэнани заявила, что Соединенные Штаты решительно осуждают предполагаемое отравление Навального нервнопаралитическим веществом. "США, как председатель в G7, при поддержке наших стран-партнеров G7 жесточайшим образом осудили подтвердившееся отравление", - заявила Макэнани на брифинге.

В центре внимания участников рынка также остается ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в мире. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник объявил о введении в Англии ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, в частности, ограничений на часы работы для баров и ресторанов, а также на максимальное число собирающихся вместе людей.

Однако Джонсон отметил, что в стране не вводят второй общенациональный карантин, не обязывают всех оставаться дома, школы и университеты не прекратят работу.

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании правительства, который позволит избежать "шатдауна" до президентских выборов.

Законопроект, который предусматривает финансирование государственных учреждений до 11 декабря, был направлен на голосование в Сенат, отмечает CNBC.

Выступление главы ФРС США

Трейдеры также оценивают вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

По словам Пауэлла, экономика Соединенных Штатов будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования.

Он отметил, что улучшение ситуации в экономике США после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, было в значительной мере связано с бюджетными стимулами. Со временем экономика начнет чувствовать на себе негативные последствия завершения бюджетных программ помощи, считает он.

В среду Пауэллу предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Цены на нефть

Цены на нефть демонстрируют небольшое разнонаправленное движение в среду после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по Москве увеличилась на 0,05% - до $41,75 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,2% - до $39,72 за баррель.

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 сентября, выросли на 691 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина упали на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 298 тыс. баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране будет опубликован в среду в 17:30 по московскому времени.

ЦБ РФ 21 сентября продал валюту на 2,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продажи валюты на предыдущей неделе составил 12,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,43% и 4,47% годовых, ставка на срок 1 месяц - на отметке 4,5% годовых. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 4,66% годовых.