"Газпром" оценил налоговые предложения Минфина в десятки миллиардов в год для "Газпром нефти"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В "Газпроме" ожидают, что налоговые предложения Минфина увеличат нагрузку на "Газпром нефть" в размере несколько десятков миллиардов рублей в год, передал "Интерфаксу" источник слова представителя "Газпрома" на конференции для инвесторов.

Он заметил, что детали еще обсуждаются, и налоговая нагрузка уже была несколько смягчена по сравнению с изначальными предложениями.

"Что касается предложений в налоговое законодательство, связанных со ставками НДПИ, на нас это может повлиять прежде всего через "Газпром нефть". Мы не хотели бы сейчас озвучивать конкретную цифру влияния в денежном выражении, поскольку продолжается обсуждение деталей. И как мы видели, первоначальные предложения, с которыми выходили госорганы, имели более значительное влияние на EBITDA "Газпром нефти", потом было скорректировано. Но тем не менее, ожидаем что такое влияние составит несколько десятков миллиардов рублей в год", - сказал менеджер "Газпрома".

Ранее Минфин предложил отказаться от ряда льгот по НДПИ и экспортной пошлине, аналитики рассчитывали, что это коснется Новопортовского месторождения "Газпром нефти" и снизит EBITDA компании примерно на 20%. В процессе обсуждения в Госдуме, были приняты поправки о предоставлении компании налогового вычета при соблюдении ряда условий.