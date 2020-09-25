Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских медиков

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный поблагодарил пилотов авиакомпании S7 и омских медиков за то, что они спасли ему жизнь. Он написал об этом в инстаграме.

По его мнению, его хотели отравить с расчетом, чтобы он умер из-за отсутствия медицинской помощи на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.

"Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей", - продолжил он.

Он напомнил, что пилоты пошли на посадку в Омске, несмотря на то, что аэропорт получил сообщение о "минировании",

"Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: "это токсическое отравление", - и зафигачили мне дозу атропина", - добавил политик.

Он убежден, что "пилоты и первые медики" подарили ему дополнительные 15-20 часов жизни.

"Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди", - написал Навальный.

Он отметил, что после отравления испытывает огромную благодарность очень многим, и пообещал об этом еще много написать.

20 августа Навальный вылетел в Москву из Томска, куда выезжал для одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией. В самолете ему стало плохо, он кричал от боли и затем потерял сознание. Бортпроводницы нашли медсестру, которая до посадки находилась рядом с ним. Пилоты запросили экстренную посадку в Омске и сели, несмотря на то, что аэропорт незадолго до этого получил очередное сообщение о "минировании".

В аэропорту Навального забрала реанимация и доставила в токсикологическое реанимационное отделение больницы скорой помощи. Политика подключили к аппарату ИВЛ. Он был в коме.

Два дня спустя омские врачи заявили, что следов ядов в организме пациента не обнаружено и что у него произошло нарушение углеводного обмена. Они разрешили его перевезти в Берлин, и его забрал спецборт из Германии.

В берлинской клинике Charite политик провел 32 дня, в том числе 24 дня в отделении интенсивной терапии. 23 сентября его выписали, и он будет долечиваться и проходить реабилитацию в Германии. В соцсетях он рассказывал, что он еще не очень хорошо ходит, не полностью владеет левой рукой и пальцами, что у него проблемы со сном.