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На счетах оппозиционера Албурова заблокировали более 3 млн руб. за акцию 3 августа

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционер Георгий Албуров сообщил о блокировке более 3 млн рублей на своем счету в рамках взыскания средств о возмещении материального ущерба, причиненного во время несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа 2019 года.

Согласно фотографии, которую разместил Албуров на своей странице в твиттере, на его счету заблокировано 3,34 млн рублей по искам за прошлогодние протесты в Москве.

В июле Симоновский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования московской полиции к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, взыскав с них более 4,6 млн рублей.

Как сообщалось, после протестных акций летом в Москве к оппозиционерам подали гражданские иски несколько государственных учреждений и ресторанов для возмещения материального ущерба. Среди истцов – ресторан "Армения", ГБУ "Автомобильные дороги", "Мосгортранс", а также столичная подземка, прокуратура Москвы и ГУ МВД России по Москве.

В центре Москвы 27 июля и 3 августа 2019 года проходили несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы (выборы прошли 8 сентября 2019 года - ИФ). По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.

Георгий Албуров Москва

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