Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:44Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 32 995 554+244 142

Кремль пообещал разобраться с отсутствием коронавирусных выплат медикам

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле пообещали разобраться в ситуации с дополнительными выплатами медицинским работникам, которые работают с коронавирусными больными, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание Пескова на то, что в выходные в ряде регионов прошли пикеты медиков, которые жаловались на неисполнение поручения президента о "коронавирусных выплатах".

"Со всеми этими случаями будут разбираться. Я искренне надеюсь, что наши уважаемые медики сначала воспользовались всеми известными механизмами для изложения своих озабоченностей или каких-то неверных с их точки зрения ситуаций с выплатами", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что на портале Госуслуг есть отдельная страничка, где можно описать конкретные случаи с невыплатами медработникам.

"Надеюсь также, что были использованы механизмы диалога с минздравами на региональном уровне, с руководством больниц. Но в любом случае такие ситуации, конечно, являются объектом самого пристального внимания на региональном и на федеральном уровне", - подчеркнул он.

На вопрос, кто мог быть виноват в несвоевременных выплатах медработникам, Песков ответил: "Здесь нельзя делать каких-то обобщающих выводов, каждый случай имеет свои причины. Именно эти причины, как правило, технические. Эти причины нужно за счет методичной последовательной работы исправлять".

Дмитрий Песков коронавирус

Новости

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Песков не увидел попыток повлиять на РФ через конфликт в Нагорном Карабахе

Песков не увидел попыток повлиять на РФ через конфликт в Нагорном Карабахе
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Фигурант дела MH17 Пулатов захотел выступить в суде

Пандемия коронавируса

IT-модель показала начало второй волны COVID-19 в России

Навальный попал в больницу

Навальный подтвердил визит Меркель

Пандемия коронавируса

За сутки в 84 регионах РФ выявлено более 8 тыс. заболевших COVID-19

За сутки в 84 регионах РФ выявлено более 8 тыс. заболевших COVID-19

Источник узнал об этапировании сына экс-губернатора Левченко в Москву

Источник узнал об этапировании сына экс-губернатора Левченко в Москву

Возбуждено уголовное дело о наезде грузовика на детей в Приморье

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

Депутат заксобрания Иркутской области задержан по подозрению в мошенничестве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');