Кремль пообещал разобраться с отсутствием коронавирусных выплат медикам

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле пообещали разобраться в ситуации с дополнительными выплатами медицинским работникам, которые работают с коронавирусными больными, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание Пескова на то, что в выходные в ряде регионов прошли пикеты медиков, которые жаловались на неисполнение поручения президента о "коронавирусных выплатах".

"Со всеми этими случаями будут разбираться. Я искренне надеюсь, что наши уважаемые медики сначала воспользовались всеми известными механизмами для изложения своих озабоченностей или каких-то неверных с их точки зрения ситуаций с выплатами", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что на портале Госуслуг есть отдельная страничка, где можно описать конкретные случаи с невыплатами медработникам.

"Надеюсь также, что были использованы механизмы диалога с минздравами на региональном уровне, с руководством больниц. Но в любом случае такие ситуации, конечно, являются объектом самого пристального внимания на региональном и на федеральном уровне", - подчеркнул он.

На вопрос, кто мог быть виноват в несвоевременных выплатах медработникам, Песков ответил: "Здесь нельзя делать каких-то обобщающих выводов, каждый случай имеет свои причины. Именно эти причины, как правило, технические. Эти причины нужно за счет методичной последовательной работы исправлять".